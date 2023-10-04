Андеграунд-рэпер Никита Джино Островский скончался на 42-м году жизни

1,5 года назад исполнитель Никита "Джино" Островский перенес коронавирусную инфекцию, после чего у него начались проблемы с сердцем.

Медики даже установили музыканту протез сердечного клапана.

Рэпер работал с такими звездами, как OBLADAET, Centr, СЛОВЕТСКИЙ. В 2019 году свет увидел его дебютный сольный лонгплей под названием "Монголия".

В текущем году Островский хотел возобновить музыкальную деятельность, выпустить несколько синглов и сборник треков.