Российским спортсменам запретили выезжать за границу без спроса

По словам источников, поехать за границу можно только после согласования с городским комитетом по спорту.

В публикации РИА говорится, что три источника заявили о запрете выезжать "на учебно-тренировочные сборы и соревнования" за пределы страны для сотрудников и учащихся бюджетных спортшкол. Также сообщается, что запрет распространили даже на поездки в период отпусков.

Руководители нескольких спортшкол подтвердили РИА, что "существовал некий список дружественных стран, в которые можно было выезжать", и "еще недавно в него входила Турция".

"Но затем в комитете сказали: "О ней забудь", - сказал один из собеседников агентства.

Спустя некоторое время агентство опубликовало еще одну новость, в которой сообщило, что глава Федерации биатлона Петербурга Дмитрий Васильев подтвердил такой запрет.