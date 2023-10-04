Маск пообещал доставить на орбиту больше груза, чем остальной мир

По его подсчетам, все остальные страны в 2023 году ограничатся доставкой на орбиту Земли около 400 тонн грузов.
"А SpaceX планирует доставить около 1600 тонн груза на орбиту в этом году", - написал Маск.
По его подсчетам, все остальные страны в 2023 году ограничатся доставкой на орбиту Земли около 400 тонн грузов.
"А SpaceX планирует доставить около 1600 тонн груза на орбиту в этом году", - написал Маск.
Светлана Репина
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Япония не предоставила полную информацию о радиоактивной воде, сброшенной с разрушенной АЭС Фукусима, несмотря на неоднократные запросы Москвы и Пекина.
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