3 компонента которые преобразят вкус чая: об этом знают только гурманы

Напиток помогает снять стресс, настроиться на позитивный лад и защититься от простуды.
Поэтому в осенний период времени чай должен быть постоянно в вашем меню. Также крайне важно позаботиться о том, чтобы напиток приносил удовольствие.
Что можно добавить в чай для улучшения вкусовых качеств?
Стручок ванили
Это идеальная пряность, которая обладает превосходным вкусом и ароматом. Настоящая ваниль стоит дорого и продается только в специализированных магазинах, но она стоит всех потраченных усилий.
Пряность не только сделает чай ароматным и вкусным, но и улучшит состояние здоровья.
Лимонная цедра
Чаще всего в чай просто добавляют дольку цитрусового фрукта, но использование цедры сделает напиток более насыщенным, утонченным и вкусным.
Можно также попробовать добавить и цедру апельсина.
Бадьян
Если вы любите кулинарные эксперименты, то попробуйте добавить в чашку с чаем бадьян. Вы удивитесь, насколько сильно изменятся вкусовые качества напитка в лучшую сторону.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__