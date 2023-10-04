Около 2000 человек видели НЛО над Мэрилендом

21:37 2023-10-04
Около 2000 человек видели НЛО над Мэрилендом

Американский Национальный центр сообщений об НЛО информирует, что почти две тысячи человек заметили неопознанные летающие объекты в небе Мэриленда.

В 1923 отчетах говорится, что НЛО напоминали множество различных форм: круги, овалы, треугольники и ромбы. В других отчетах форма НЛО описывались как свет, огненный шар, вспышка, диск.

«Я не мог разобрать, что было сверху, но внизу было четыре вращающихся диска, и каждый диск был разного цвета», — говорится в одном сообщении из Пасадены, штат Мэриленд.

В другом отчете описывается обнаружение корабль в Кокисвилле, штат Мэриленд, который, казалось, находился близко к земле, с двумя слабыми круглыми огнями на обоих крыльях, но без видимой лампочки.

Один из местных жителей описал объект как классическую летающую тарелку с черными обозначениями впереди.

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