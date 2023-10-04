Билл Гейтс рассказал, как Уоррен Баффет угостил его обедом в McDonald's за купоны

22:11 2023-10-04
Билл Гейтс рассказал, как Уоррен Баффет угостил его обедом в McDonald's за купоны

Соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал, как его друг Уоррен Баффет угостил его обедом в McDonald's в Гонконге.

Когда пришло время расплатиться, Баффет достал из кармана купоны. Несмотря на то, что оба входят в число богатейших людей мира, Баффет экономит деньги всеми возможными способами. 

По пути в офис он останавливается в «Макдональдсе» на завтрак и съедает одно из трех своих любимых блюд: две котлеты с сосисками; колбаса, яйцо и сыр; или бекон, яйцо и сыр. 

Как и Баффет, Гейтс также любит фастфуд, часто отдавая предпочтение классическим продуктам питания, таким как чизбургеры и диетическая кола.

Простой выбор Баффета не ограничивается едой. Он живет в доме, который купил за 31 500 долларов, с 1958 года. Он до сих пор ездит на Cadillac 2014 года выпуска.

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