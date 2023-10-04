Дачники назвали самые простые способы избавиться от муравьев на участке

Если на участке есть муравейник, можно проделать в нем углубления и насыпать туда заранее подготовленную табачную пыль.

После этого муравьи исчезнут с участка. Такого же эффекта можно добиться при использовании извести.

Другой вариант предусматривает использование лимона и соли – натуральных компонентов, безопасных для человека.

Выжав сок из половины лимона, нужно развести его в четырех стаканах воды, добавить чайную ложку соли и влить все это в муравейник.