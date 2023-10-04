Кефир поможет избавиться от слизней на дачном участке

23:59 2023-10-04
Кефир поможет избавиться от слизней на дачном участке

Слизни – нежелательные соседи для любого дачника. Они вызывают неприятные ощущения и портят урожай.

Промышленные средства не всегда помогают избавиться от слизней. Но есть более простой способ, основанный на применении кефира.

Для начала нужно подобрать камни подходящего размера. Можно также использовать обычные кирпичи.

На камни следует положить небольшую доску и полить ее кефиром. Подойдет продукт с любой жирностью.

Эту конструкцию нужно поставить поблизости от растений, которые атакуют слизни. Через некоторое время они соберутся на доске, их будет легко собрать и уничтожить.

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