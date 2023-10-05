Новый президент Мальдив потребовал вывода иностранных войск

00:03 2023-10-05
Новый президент Мальдив потребовал вывода иностранных войск

Президент Мальдив президент Мохамед Муиззу заявил, что иностранные вооруженные силы должны покинуть архипелаг.

Муиззу, победивший действующего президента Ибрагима Солиха во втором туре голосования в субботу, пользуется поддержкой коалиции, которая близка к Китаю, и несколько лет назад выступал за кампанию «Индия вон» против небольшого подразделения индийских военных.

«Все страны, которые согласятся с нашей промальдивской политикой, будут нашими близкими друзьями и союзниками», — заявил Муиззу своим сторонникам на мероприятии в понедельник.

В прошлом его партия рассматривала подавляющее влияние Индии как потенциальную угрозу суверенитету, и Муиззу обвинил эту южноазиатскую страну в стремлении установить постоянное военное присутствие на архипелаге Индийского океана.

Индия, традиционно тесно связанная с Мале, отрицает это утверждение и помогает построить военно-морскую гавань для мальдивских сил, которые будут обучаться ее военными.

Светлана Репина
01:07

Светлана Репина

Илон Маск высмеял конкурирующую автокомпанию за доходы генерального директора

Илон Маск высмеял конкурирующую автокомпанию за доходы генерального директора

Илона Маска, который публично раскритиковал компенсационный пакет генерального директора Lucid – конкурента Tesla.
Светлана Репина
01:02

Светлана Репина

Садоводы рассказали о подкормке, от которой петуния будет цвести до холодов

Садоводы рассказали о подкормке, от которой петуния будет цвести до холодов

Петуния может радовать пышным цветением не только летом, но и осенью, вплоть до сильных заморозков.
Светлана Репина
00:57

Светлана Репина

Джанет Йеллен заявила, что США чрезмерно зависят от Китая в важнейших цепочках поставок

Джанет Йеллен заявила, что США чрезмерно зависят от Китая в важнейших цепочках поставок

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты стали чрезмерно зависеть от Китая в критически важных цепочках поставок, особенно в области экологически чистых энергетических продуктов.
Светлана Репина
00:54

Светлана Репина

Генеральный директор Apple Тим Кук заработал 41 миллион долларов на крупнейшей продаже акций за два года

Генеральный директор Apple Тим Кук заработал 41 миллион долларов на крупнейшей продаже акций за два года

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук заработал 41,5 млн долларов после уплаты налогов на своей крупнейшей за два года продаже акций.
Светлана Репина
00:48

Светлана Репина

Дачники назвали средства, которые заставят кабачки плодоносить всю осень

Дачники назвали средства, которые заставят кабачки плодоносить всю осень

Урожай кабачков можно собирать практически всю осень, если предварительно обработать растения подходящими средствами.
Светлана Репина
00:44

Светлана Репина

Японский стартап продает робота высотой 14 футов за 3 миллиона долларов

Японский стартап продает робота высотой 14 футов за 3 миллиона долларов

Японская робототехническая компания Tsubame Industries создала робота высотой 14,8 фута под названием Archax, который напоминает робота из классического аниме-сериала «Мобильный костюм Гандам».
Светлана Репина
00:40

Светлана Репина

Телефоны Pixel от Google подорожали на 100 долларов из-за добавления ИИ

Телефоны Pixel от Google подорожали на 100 долларов из-за добавления ИИ

Google представила линейку смартфонов Pixel следующего поколения, которая будет оснащена дополнительными инструментами искусственного интеллекта, способными писать подписи к фотографиям.