Новый президент Мальдив потребовал вывода иностранных войск

Муиззу, победивший действующего президента Ибрагима Солиха во втором туре голосования в субботу, пользуется поддержкой коалиции, которая близка к Китаю, и несколько лет назад выступал за кампанию «Индия вон» против небольшого подразделения индийских военных.

«Все страны, которые согласятся с нашей промальдивской политикой, будут нашими близкими друзьями и союзниками», — заявил Муиззу своим сторонникам на мероприятии в понедельник.

В прошлом его партия рассматривала подавляющее влияние Индии как потенциальную угрозу суверенитету, и Муиззу обвинил эту южноазиатскую страну в стремлении установить постоянное военное присутствие на архипелаге Индийского океана.

Индия, традиционно тесно связанная с Мале, отрицает это утверждение и помогает построить военно-морскую гавань для мальдивских сил, которые будут обучаться ее военными.