Греция просит Евросоюз ввести санкции против стран, которые отказываются принимать мигрантов

Димитрис Кайридис, греческий министр по вопросам убежища и миграции, заявил, что существующие двусторонние соглашения о возвращающихся мигрантах между отдельными государствами-членами ЕС и странами, не являющимися членами ЕС, оказались неэффективными.

«Европа должна потребовать, чтобы эти страны вернули своих граждан. В противном случае будут санкции и никакой финансовой помощи. Европа имеет право навязывать свою волю в этом вопросе», — заявил Кайридис.

Греция и соседняя Италия в настоящее время сталкиваются с резким ростом числа прибывающих мигрантов, что возобновило давление внутри ЕС с целью завершения миграционного соглашения.

Власти заявили, что 88 мигрантов из Ирана, Ирака и Афганистана, в том числе 20 детей, были спасены из терпящей бедствие лодки в среду у южного региона Пелопоннеса с помощью проходящего мимо нефтяного танкера.