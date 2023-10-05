Китайские астрономы утверждают, что их новый космический телескоп превзойдет «Хаббл»

осмический корабль называется Сюньтянь, известный как Китайский обзорный космический телескоп или Телескоп китайской космической станции (CSST).

Его запуск запланирован на следующий год. Ультрафиолетово-оптический космический телескоп должен находиться на одной орбите с китайской космической станцией Тяньгун. Номинальный срок службы обсерватории составляет 10 лет.

Сюньтянь призван превзойти космический телескоп НАСА «Хаббл». телескоп высокого разрешения будет проводить обзорные наблюдения в глубоком поле площадью 17 500 квадратных градусов, а также проводить точные наблюдения за различными типами небесных тел. Сюньтянь оснащен камерой с разрешением 2,5 миллиарда пикселей.

Он сможет получать панорамные изображения Вселенной в высоком разрешении, имеющие примерно такое же пространственное разрешение, как и космический телескоп Хаббл. Однако орбитальный глаз Китая имеет поле зрения более чем в 300 раз больше, чем у Хаббла.