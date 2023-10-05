Китайские астрономы утверждают, что их новый космический телескоп превзойдет «Хаббл»

00:10 2023-10-05
Китайские астрономы утверждают, что их новый космический телескоп превзойдет «Хаббл»

Китай готовит крупный проект, который не только дополнит национальную программу астрономических исследований, но и будет способствовать использованию комплекса космических станций страны.

осмический корабль называется Сюньтянь, известный как Китайский обзорный космический телескоп или Телескоп китайской космической станции (CSST).

Его запуск запланирован на следующий год. Ультрафиолетово-оптический космический телескоп должен находиться на одной орбите с китайской космической станцией Тяньгун. Номинальный срок службы обсерватории составляет 10 лет.

Сюньтянь призван превзойти космический телескоп НАСА «Хаббл». телескоп высокого разрешения будет проводить обзорные наблюдения в глубоком поле площадью 17 500 квадратных градусов, а также проводить точные наблюдения за различными типами небесных тел. Сюньтянь оснащен камерой с разрешением 2,5 миллиарда пикселей.

Он сможет получать панорамные изображения Вселенной в высоком разрешении, имеющие примерно такое же пространственное разрешение, как и космический телескоп Хаббл. Однако орбитальный глаз Китая имеет поле зрения более чем в 300 раз больше, чем у Хаббла. 

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