Садоводы рассказали, какая обрезка малины обеспечит урожай крупных и сладких ягод

Эта процедура помогает обновить кустарник. Обрезать нужно взрослые кусты высотой более 1 метра.

Все, что превышает эту длину, необходимо срезать. Затем следует найти поросль, которая также подлежит удалению.

Если не убрать такие побеги, кустарник будет стихийно разрастаться и тратить силы на питание новых ростков, а не на формирование крупных и сочных ягод.

Срезаются также ветки, пораженные болезнями, старые и высохшие побеги, новые ростки небольшого размера.