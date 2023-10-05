Удивительные превращения Диты фон Тиз: какой путь прошла неприметная девочка из Мичигана, прежде чам стать королевой бурлеска

00:30 2023-10-05
Удивительные превращения Диты фон Тиз: какой путь прошла неприметная девочка из Мичигана, прежде чам стать королевой бурлеска

На днях признанной королеве бурлеска исполнился 51 год, но, кажется, возраст только прибавляет этой невероятной женщине еще больше шарма, сексапильности и обаяния.

Про таких женщин говорят: они, как хорошее вино, - с годами становятся только лучше. Про Диту иначе и не скажешь.

Как любит повторять звезда бурлеска, она сделала себя сама. Посмотрим, как же это у нее получилось.

Начиналась головокружительное восхождение на Олимп с маленькой девочки, которая страстно увлекалась балетом.

Родилась она в штате Мичиган в ничем не примечательной семье. Тогда еще малышку звали Хизер Рене Свит. Родители были совсем не творческими людьми.

Мать занималась маникюром, отец был машинистом. Хизер же с ранних лет загорелась желанием быть балериной, и не какой-то там, а лучшей из лучших.

В 4 года девочка уже осваивала азы хореографии.

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В 13 лет у нее были сольные номера в балетной труппе.

В какой-то момент Хизер решила, что для профессионального балета она не годится, поэтому с занятиями было покончено.

В 15 лет будущая Дита фон Тиз нашла подработку в магазине нижнего белья и сразу влюбилась в изящные кружевные изделия.

Поступив в колледж, девушка изучала историю костюма, она теперь хотела быть стилистом и работать в сфере кино.

Однако судьба повела ее совсем другим путем.

Интересный факт: в раннем возрасте Дита была неприметной девушкой со светлыми волосами.

Это потом уже она кардинально изменила свой имидж и превратилась в жгучую брюнетку - элегантную и обворожительную. Образцами для подражания у

Диты были актрисы 40-х годов. Именно у них она брала идеи для создания собственного стиля.

В 19 лет девушка устроилась в клуб танцевать стриптиз и быстро нашла индивидуальный образ, который выделял ее среди других танцовщиц.

Вот тогда Дита стала Дитой, псевдоним появился от имени актрисы Диты Парло.

Прибавка фон Триз возникла совершенно случайно: девушка просто выбрала фамилию из справочной телефонной книги.

Традиционный образ стриптизерши был дополнен непривычными аксессуарами - чулками, корсетами, длинными перчатками, которыми Дита заменила приевшиеся стринги.

Волосы без сожаления были перекрашены в черный. Так, из блондинки с весьма посредственной внешностью вышла роскошная брюнетка.

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Дита любила стриптиз, но хотела внести в него что-то новое, добавить представлению яркости. Она придумала необычное шоу с элементами бурлеска.

Этот номер стал визитной карточкой соблазнительной брюнетки.

Свой зажигательный танец Дита исполняла прямо в огромном бокале мартини, будучи почти полностью без одежды.

Номер, кстати, был не совсем авторским, его Дита подсмотрела у другой стриптизерши Лили Сент Кир.

При невероятном успехе у мужчин сексапильная брюнетка не считала себя красавицей.

Чтобы соблазнить мужчину, не обязательно быть красавицей. Обольщение — это в первую очередь игра.

Шоу Диты становились все ярче и зажигательнее, неизвестная танцовщица из Мичигана теперь стала очень популярной и вскоре даже отправилась в свое первое турне.

Стремительному взлету исполнительницы, увлеченной бурлеском, способствовал Хью Хефнер - издатель журнала PlayBoy, который однажды посетил ее представление.

Дита Фон Триз приглашалась на съемки в кино. Она снялась в таких фильмах, как "Смерть Сальвадора Дали, "Святой Френсис", "Пятно города: Приключения Лела Девин".

Кроме того, девушка снималась в клипах Мэрилина Мэнсона, Джорджа Майкла, группы Green Day.

Карьера Диты шла в гору, в 2012 году известная танцовщица начала выпускать собственную коллекцию нижнего белья Von Follies.

Также Дита фон Триз попробовала себя в качестве певицы, вокальные данные у нее оказались хорошими.

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Личная жизнь отличалась такой же яркостью, как и творчество. Была череда романов, на фоне которых особенно выделяется один.

В 2005 году Дита стала женой эпатажного Мэрилина Мэнсона. Брак был непродолжительным, покончить с отношениями решила сама Дита, потому что устала от побоев и измен мужа.

Сегодня, в 51 год Дита фон Триз продолжает заниматься любимым делом, гастролируя по миру и устраивая зажигательные шоу на сцене.

Королева бурлеска активно продвигает свой бренд нижнего белья Dita Von Teese, снимается в кино. В 2022 году вышел фильм с ее участием "Не беспокойся, дорогая".

Темноволосая Дива не раз делала пластику и не стесняется говорить об этом. Красавица увеличила грудь и убрала нижние ребра ради тонкой талии.

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Стилиста же у нее никогда не было, потому что Дита прекрасно справляется с этой работой сама и очень любит создавать собственные уникальные образы.

Наряды, в которых появляется звезда, все придуманы ею лично.

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