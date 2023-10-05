Куба обвиняет США в росте потока мигрантов через Центральную Америку

Страна обвиняет торговое эмбарго США в разжигании экономического кризиса и рекордном исходе.

За последние недели тысячи мигрантов прибыли в США из Мексики. Путь к южной границе США все чаще становится глобальным миграционным маршрутом, который ищут люди, спасающиеся от насилия, экономических трудностей и последствий изменения климата в Латинской Америке, Африке и Азии.

По данным Таможенной и пограничной службы США, в прошлом году рекордное количество кубинцев достигло границы с США после миграции на север из Никарагуа в Мексику.

Этот поток мигрантов уменьшился за несколько месяцев в начале этого года, поскольку кубинцы вместо этого поспешили воспользоваться программой «условно-досрочного освобождения» администрации Байдена, которая обеспечивает законный путь для въезда в США.

Но Куба заявила, что усилий США по облегчению легальной миграции все еще недостаточно.