Телефоны Pixel от Google подорожали на 100 долларов из-за добавления ИИ

Следующие шаги будут включать в себя разрешение 7-летнему Google Assistant подключаться к недавно созданному искусственному чат-боту Bard для выполнения задач.

Расширенный доступ к Bard появился всего через две недели после того, как Google начал подключать чат-бота с искусственным интеллектом к другим популярным сервисам компании, таким как Gmail, Maps и YouTube.

Google оставляет на усмотрение каждого пользователя решать, разрешить ли Bard взаимодействовать с другими его сервисами, пытаясь развеять опасения по поводу просеивания ИИ через потенциально конфиденциальную информацию, поскольку он стремится узнать больше о языке и людях.

Одним из главных преимуществ новых телефонов станут улучшенные камеры, в том числе дополнительные инструменты редактирования на базе искусственного интеллекта, которые в основном будут доступны на Pixel 8 Pro.