Телефоны Pixel от Google подорожали на 100 долларов из-за добавления ИИ

00:40 2023-10-05
Телефоны Pixel от Google подорожали на 100 долларов из-за добавления ИИ

Google представила линейку смартфонов Pixel следующего поколения, которая будет оснащена дополнительными инструментами искусственного интеллекта, способными писать подписи к фотографиям.

Следующие шаги будут включать в себя разрешение 7-летнему Google Assistant подключаться к недавно созданному искусственному чат-боту Bard для выполнения задач. 

Расширенный доступ к Bard появился всего через две недели после того, как Google начал подключать чат-бота с искусственным интеллектом к другим популярным сервисам компании, таким как Gmail, Maps и YouTube.

Google оставляет на усмотрение каждого пользователя решать, разрешить ли Bard взаимодействовать с другими его сервисами, пытаясь развеять опасения по поводу просеивания ИИ через потенциально конфиденциальную информацию, поскольку он стремится узнать больше о языке и людях.

Одним из главных преимуществ новых телефонов станут улучшенные камеры, в том числе дополнительные инструменты редактирования на базе искусственного интеллекта, которые в основном будут доступны на Pixel 8 Pro. 

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