Японский стартап продает робота высотой 14 футов за 3 миллиона долларов

Робот стоимостью 3 миллиона долларов и весом 3,5 тонны был назван в честь птичьего динозавра-археоптерикса. Четырехколесный стальной робот будет представлен на выставке Japan Mobility Show позднее в этом месяце.
Всего планируется создать и продать 5 роботов. Их можно будет использовать при ликвидации последствий стихийных бедствий и в освоении космоса.
Робот оснащен мониторами в кабине, которые отображают изображения с внешних камер, что позволяет пилоту управлять своими руками с помощью джойстиков и напольных педалей внутри.
Он может переключаться между вертикальным «режимом робота» и «режимом автомобиля», который способен двигаться со скоростью до 10 км/ч.
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