Японский стартап продает робота высотой 14 футов за 3 миллиона долларов

00:44 2023-10-05
Японский стартап продает робота высотой 14 футов за 3 миллиона долларов

Японская робототехническая компания Tsubame Industries создала робота высотой 14,8 фута под названием Archax, который напоминает робота из классического аниме-сериала «Мобильный костюм Гандам».

Робот стоимостью 3 миллиона долларов и весом 3,5 тонны был назван в честь птичьего динозавра-археоптерикса. Четырехколесный стальной робот будет представлен на выставке Japan Mobility Show позднее в этом месяце.

Всего планируется создать и продать 5 роботов. Их можно будет использовать при ликвидации последствий стихийных бедствий и в освоении космоса.

Робот оснащен мониторами в кабине, которые отображают изображения с внешних камер, что позволяет пилоту управлять своими руками с помощью джойстиков и напольных педалей внутри. 

Он может переключаться между вертикальным «режимом робота» и «режимом автомобиля», который способен двигаться со скоростью до 10 км/ч. 

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