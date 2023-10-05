Генеральный директор Apple Тим Кук заработал 41 миллион долларов на крупнейшей продаже акций за два года

Согласно отчету Комиссии по ценным бумагам США, Кук продал 511 000 акций на сумму около 87,8 млн долларов до учета налогов. Он заработал 355 миллионов долларов на продаже акций в августе 2021 года.

Согласно документам, после продажи руководителю Apple принадлежит около 3,3 миллиона акций на сумму около 565 млн долларов.

Акции компании упали на 13% с рекордного максимума в 198,23 долларов в июле, поскольку инвесторы обеспокоены более медленным, чем ожидалось, восстановлением спроса на смартфоны.

В прошлом месяце Apple выпустила новую линейку iPhone 15, не повышая цены, что, по мнению некоторых обозревателей отрасли, было ответом на глобальный спад продаж смартфонов.