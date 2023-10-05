Джанет Йеллен заявила, что США чрезмерно зависят от Китая в важнейших цепочках поставок

Йеллен, выступая на мероприятии руководителей Fortune в Вашингтоне, повторила свое давнее мнение о том, что Соединенные Штаты не хотят экономически отделяться от Китая.

Она сказала, что она не была сторонником промышленной политики, но что Соединенные Штаты слишком долго стояли в стороне, в то время как другие страны создавали полупроводниковую промышленность с помощью огромных субсидий.

По ее словам, США столкнутся с проблемами национальной безопасности без собственного мощного полупроводникового сектора, добавив, что прошлогодний Закон о чипах и науке поможет обратить вспять эту тенденцию.

«Мы обманываем себя, если думаем, что практический отказ от производства полупроводников — это разумная стратегия для Соединенных Штатов», — сказала Йеллен.