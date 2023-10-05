Сербия освободила из-под стражи лидера косовских сербов, подозреваемого в причастности к засаде на косовских полицейских

Милан Радойчич, политик и богатый бизнесмен, связанный с правящей популистской партией Сербии и президентом Александром Вучичем, был задержан во вторник в Белграде.

Его подозревают в том, что он возглавлял группу из примерно 30 хорошо вооруженных сербских повстанцев, которые 24 сентября устроили засаду и убили косовского полицейского, спровоцировав перестрелку в деревне на севере Косово, в результате которой также погибли трое боевиков.

Судья в Белграде в среду проигнорировал призыв прокурора оставить Радойчича под стражей, поскольку он может сбежать, и постановил, что ему запрещено покидать Сербию. Он также должен дважды в месяц являться властям в ожидании суда, сказал судья.

Радойчич отверг обвинения, хотя ранее признался, что был членом военизированной группировки, участвовавшей в перестрелке.