Билл Гейтс назвал демографическую группу, которая может смягчить перегрев Земли

«Республиканцы за действия по изменению климата – это золото», – сказал он, добавив, что увеличение числа таких избирателей и законодателей, которые понимают важность позитивных шагов по сокращению загрязнения и снижению температуры во всем мире, чрезвычайно важно.

Опрос Pew Research Center 2022 года показал, что 78% демократов считают глобальное потепление серьезной угрозой, в то время как только 23% республиканцев верят в то же самое.

В своей речи Гейтс похвалил Закон о снижении инфляции в США, назвав его «фантастическим климатическим законопроектом».

Эти меры предоставили налоговые льготы для исследований и разработок новых технологий, позволяющих обеспечить альтернативу грязному топливу и найти решения для хранения энергии, а также другие позитивные климатические инициативы.