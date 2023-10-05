Руководители Twitter отсудили у Илона Маска 1,1 миллиона долларов

Юристы группы, возглавляемые бывшим генеральным директором Twitter Парагом Агравалом и бывшим ведущим юристом Виджая Гадде, во вторник убедили судью Канцелярского суда Делавэра Кэтлин Ст. Дж. Маккормик, что Twitter нарушил свои обязанности по покрытию юридических расходов, понесенных их работой в компании.

Бывшие руководители утверждали, что Twitter нарушил собственный устав, отказавшись покрыть суммы, хотя они были связаны с расследованиями деятельности платформы социальных сетей.

Их уволили, когда в прошлом году миллиардер Илон Маск купил компанию за 44 миллиарда долларов. Маск столкнулся с множеством судебных исков из-за того, что не заплатил поставщикам Twitter за такие вещи, как арендная плата и гонорары за консультации.

Компания выплатила около 600 000 долларов из своей задолженности, но удержала 1 158 427 долларов в качестве гонорара за работу юристов, представляющих бывших топ-менеджеров в расследовании Конгресса о влиянии социальных сетей на выборы в США.