Основатель крупнейшего китайского конкурента Tesla выпил стакан аккумуляторной жидкости

Ван Чуанфу основал BYD в 1995 году, и вместе с деловым партнером Стеллой Ли компания сейчас находится на пути к тому, чтобы потенциально стать лучшим производителем электромобилей в мире.

Дэвид Сокол, в то время сотрудник Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, заметил динамику BYD и посетил компанию в Шэньчжэне еще в 2008 году.

Там два руководителя BYD рассказали о конкурентных преимуществах компании, возможных планах глобального расширения и экологически чистых аккумуляторных технологиях.

Затем Ван сделал глоток из стакана аккумуляторной жидкости BYD, чтобы продемонстрировать сотруднику Berkshire Hathaway свою уверенность в том, насколько экологичными являются ее собственные технологии.

Несколько месяцев спустя Berkshire купила 10% акций BYD за 232 миллиона долларов. Эти инвестиции ускорили развитие BYD как массового производителя автомобилей, работающих на тех самых батареях, которые она разработала.