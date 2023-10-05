Американские медики объявили трехдневную забастовку

Коалиция профсоюзов Kaiser Permanente, представляющая около 85 000 сотрудников системы здравоохранения по всей стране, одобрила трехдневную забастовку в Калифорнии, Колорадо, Орегоне и Вашингтоне и одну дневную в Вирджинии и Вашингтоне, округ Колумбия.

Ожидалось, что в забастовке примут участие около 75 000 человек. Некоммерческая компания из Окленда, штат Калифорния, заявила, что ее 39 больниц, включая отделения неотложной помощи, останутся открытыми.

Врачи не участвуют в забастовке, и Кайзер заявил, что привлекает тысячи временных работников, чтобы заполнить пробелы. Тем не менее, встречи и несрочные процедуры могут быть перенесены.

В число бастующих входят лицензированные профессиональные медсестры, санитарки на дому и специалисты по УЗИ, а также технические специалисты радиологических, рентгеновских, хирургических, фармацевтических отделений и отделений неотложной помощи.