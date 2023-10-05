Трое американских ученых получили Нобелевскую премию по химии за исследование квантовых точек

01:58 2023-10-05
Трое американских ученых получили Нобелевскую премию по химии за исследование квантовых точек

Нобелевскую премию по химии присудили Мунги Дж. Бавенди из Массачусетского технологического института, Луи Э. Брусу из Колумбийского университета и Алексею И. Екимову из Nanocrystals Technology Inc. в Нью-Йорке за открытие и разработку квантовых точек.

Квантовые точки — это наночастицы, мельчайшие компоненты нанотехнологий, которые могут переносить электроны и излучать свет различных цветов под воздействием ультрафиолетового света.

В будущем квантовые точки могут способствовать созданию гибкой электроники, крошечных датчиков, более тонких солнечных элементов и зашифрованной квантовой связи.

Нобелевская премия по физиологии и медицине была вручена  Каталин Карико и доктору Дрю Вайсману за исследования, которые привели к созданию мРНК вакцины против COVID-19.

Остальные  Нобелевские премии  – в области литературы, мира и экономики – будут вручаться каждый день до конца этой недели и в понедельник.

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