Трое американских ученых получили Нобелевскую премию по химии за исследование квантовых точек

Квантовые точки — это наночастицы, мельчайшие компоненты нанотехнологий, которые могут переносить электроны и излучать свет различных цветов под воздействием ультрафиолетового света.

В будущем квантовые точки могут способствовать созданию гибкой электроники, крошечных датчиков, более тонких солнечных элементов и зашифрованной квантовой связи.

Нобелевская премия по физиологии и медицине была вручена Каталин Карико и доктору Дрю Вайсману за исследования, которые привели к созданию мРНК вакцины против COVID-19.

Остальные Нобелевские премии – в области литературы, мира и экономики – будут вручаться каждый день до конца этой недели и в понедельник.