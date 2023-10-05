Американский актер Ричард Ли Вилсон переехал жить в России и приглашает друзей поступить так же

Актер Ричард Ли Вилсон 11 лет назад перебрался из США в Россию. С супругой и сыном он сегодня проживает в Королеве под Москвой и поддерживает политику новой родины, сообщает СтарХит.

Когда мне было 15 лет, я вступил в компартию США, читал Сталина и Ленина. Но в 26-27 лет взгляды изменились, я стал православным. Из русских классиков первым прочитал Чехова. Уже тогда я идентифицировал себя с Россией. Здесь помогают друг другу. Знаю, что существует Народный фронт, помогающий людям Донбасса, которые пострадали от бомбежек украинцев. Сейчас у меня русская жена, у нас есть сын. Мы живем в России почти одиннадцать лет, — цитирует 55-летнего артиста издание.

Ричард переживает за страну, где обрел любовь и семью. Он надеется, что она добьется своих целей и одержит победу над врагами. После этого, по мнению Вилсона, многие жители других стран начнут переезжать в Россию.

Думаю, сюда приедет больше беженцев: сотни тысяч американских канадцев, австралийцев, западноевропейцев, новозеландцев, христиан. Другого места для нас нет, потому что наши собственные страны не любят нас, они нас не хотят, — добавил он.

Ричард ли Вилсон стал в РФ звездой фильма «Небо», в котором сыграл вместе с Марией Мироновой и Игорем Петренко. Но российское гражданство пока не получил. Актер планирует сделать это как можно скорее.

Он уверен, что его примеру последуют и его друзья.