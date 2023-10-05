Покинувший РФ актер Андрей Бурковский ездит в Москву на съемки

Звезда сериалов «Кухня», «Тобол», «Звоните ДиКаприо!», «Последний из Магикян», «Медиатор» актер Андрей Бурковский сейчас с женой и двумя детьми живет в Лос-Анджелесе, сообщает КП.

Издание заметило, что при этом в России выходят анонсы будущих премьер фильмов с его участием. Артист старается не «светиться», о своих поездках в соцсетях ничего не рассказывает.

Бурковский на днях выложил трейлер предстоящей премьеры: музыкального фильма «Летучий корабль», снятого по мотивам одноименного мультфильма 1979-го года. Эту сказку для детей и для взрослых начали снимать несколько лет назад. Режиссером выступил друг Бурковского – Илья Учитель.

Подписчики высказали свое разочарование:

Так тобой разочарована! Такие были роли шикарные! Прос…ть любовь зрителей! Эх, Андрей… Зря бежал из России. Люди тебе верили.

Бурковский свою позицию в связи с СВО не высказывал. Но поклонники считают, что им все ясно без слов. По их мнению, потребительское отношение к своей родине не должно вызывать уважения.