Кевин Спейси попал в Узбекистане в больницу с подозрением на инфаркт

Звезда фильма «Красота по-американски» прибыл в Узбекистан, чтобы принять участие в международном кинофестивале. Накануне его открытия Кевин Спейси отправился в Самарканд на экскурсию. При посещении музея Афрасиаб артист почувствовал недомогание.

Я смотрел на необычные фрески на стенах, когда внезапно почувствовал, что моя левая рука онемела. Я отмахнулся, но сразу рассказал об этом людям, с которыми был, и мы сразу же отправились в медцентр, — пояснил Кевин.

В клинике Спейси встретила команда врачей. Ему сразу же сделали все необходимые при подозрении на инфаркт процедуры, включая МРТ. К счастью, опасный диагноз не подтвердился, потому медики разрешили звезде «Карточного домика» продолжить работу на кинофестивале.

Спейси признался, что приятно удивлен качественной и быстрой помощью врачей. По словам артиста, в момент обследования его посетили экзистенциальные мысли.