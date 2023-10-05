Кевин Спейси попал в Узбекистане в больницу с подозрением на инфаркт

Звезда фильма «Красота по-американски» прибыл в Узбекистан, чтобы принять участие в международном кинофестивале. Накануне его открытия Кевин Спейси отправился в Самарканд на экскурсию. При посещении музея Афрасиаб артист почувствовал недомогание.
Я смотрел на необычные фрески на стенах, когда внезапно почувствовал, что моя левая рука онемела.
Я отмахнулся, но сразу рассказал об этом людям, с которыми был, и мы сразу же отправились в медцентр, — пояснил Кевин.
В клинике Спейси встретила команда врачей. Ему сразу же сделали все необходимые при подозрении на инфаркт процедуры, включая МРТ. К счастью, опасный диагноз не подтвердился, потому медики разрешили звезде «Карточного домика» продолжить работу на кинофестивале.
Спейси признался, что приятно удивлен качественной и быстрой помощью врачей. По словам артиста, в момент обследования его посетили экзистенциальные мысли.
Человеческая жизнь хрупка и коротка, потому все должны жить вместе, поддерживать друг друга, — считает Кевин.
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