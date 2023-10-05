Тур Гарика Сукачёва по городам России неожиданно перенесли на следующий год

Концертный тур музыканта Гарика Сукачёва по городам России, запланированный на 2023-й год, неожиданно перенесли. Соответствующая информация размещена в официальном сообществе певца и музыканта в сети ВКонтакте, сообщает 5-tv.ru.

По независящим от музыканта и организаторов причинам тур Гарика Сукачёва перенесен на новые даты, — указано в публикации.

Организаторы уточнили, что купленные билеты будут действительны, но при желании их можно вернуть. Сами концерты запланированы уже в 2024 году. Переносы коснулись концертов звезды, которые должны были пройти в Казани, Самаре, Ижевске и Ульяновске.

О причинах переноса выступлений при этом не сообщается.

Издание напоминает, что летом Сукачёв был госпитализирован, и тогда отменили его концерт в Карелии. Но артист очень скоро выздоровел и вернулся к работе.