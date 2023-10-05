Поклонники затравили Клаву Коку после выбора победителя в романтическом шоу с ее участием

09:28 2023-10-05
Поклонники затравили Клаву Коку после выбора победителя в романтическом шоу с ее участием

Певица призналась, что не ожидала такого потока негатива. Она даже подумывает о том, чтобы закрыть свои соцсети.

На реалити-шоу «Сердце Клавы», которое было показано на телеканале «Пятница!» певица выбирала мужчину из 26 кандидатов. На днях звезда назвала имя победителя.

27-летняя Клава Кока сделала выбор и счастлива со своим партнером уже три месяца.

Первое время она скрывала личность победителя шоу, чтобы сохранить интригу. В финале зрители узнали, что кумир выбрала модель Александра Поверина.

Но этот выбор понравился не всем. В личном блоге она призналась, что на нее обрушили волну критики.

Я никогда в жизни не получала столько негатива, - поделилась она.

Клава также заявила, что по этой причине может даже удалить личный блог.

Кока подчеркнула, что в реалити она нашла своего мужчину, но поклонники не сумели искренне за нее порадоваться, решив, что то, что показывают по телевидению, просто постановка.

При этом артистка добавила, что ее мнение по поводу Александра осталось неизменным. И поблагодарила тех, кто ее поддержал и пожелал счастья с Повериным.

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