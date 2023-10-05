Под Калининградом нашли янтарь весом без малого два килограмма

В Приморском карьере Калининградской области добыли янтарь, вес которого составляет 1 килограмм 826 граммов, сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу Калининградского янтарного комбината.

Драгоценный камень назван «Останкинским». Цвет найденного самородка - от темно-медового до средне-светлого медового, матового.

В нем присутствуют небольшие органические и неорганические наслоения.

Специалист-геммолог янтарного комбината Анна Дугина обратила внимание, что поверхность образца гладкая. По ее словам, такая особенность связана с залеганием янтаря.