Сергей Зверев пожаловался, что его атакуют извращенцы

09:56 2023-10-05
Сергей Зверев пожаловался, что его атакуют извращенцы

Короля гламура в соцсетях поклонники забрасывают снимками сомнительного характера, и он не знает, как с этим бороться.

Сергей Зверев сделал громкое заявление на вечеринке музыкального телеканала MusicBox по случаю выхода новинок видеоклипов ряда звезд. В их числе были и композиции "короля гламура", сообщает Рrozvezd.info.

Вам повезло: вы меня живьем увидели! - заявил Сергей. 

А затем дизайнер пожаловался на извращенцев, которые атакуют его в соцсетях. По его словам, подписчики ежедневно присылают ему фото своих гениталий. Сергей не знает, как с этим бороться.

Сегодня, куда ни плюнь, везде только один секс, - пожаловался артист прямо со сцены MusicBox.

Так достали, просто слов нет! Мне столько «пилоток» в день присылают, что звезда в шоке! Невероятное количество! Всех цветов и размеров!

Зверев не скрывает, что он пытался сексуально раскованных подписчиц вразумить, но его наставления не помогли. Количество фото интимных органов растет с каждым днем.

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