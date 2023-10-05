Самое подходящее время: когда можно обрезать малиновые кустарники, а когда это вредно

Опытный садовод Евгений Куликов поделился своим опытом относительно обрезки малинника. По его словам, если провести процедуру в неподходящее время, кустарник может даже погибнуть.
Лучшим временем для обрезки он считает весну. Тогда у малинника иммунитет будет лучше и он станет устойчивым к воздействию вредителей и болезней.
А вот осенняя обрезка может стать фатальной для будущего урожая. Ведь, вместе со стеблями кустарник потеряет листья, которые питают корневую систему и почки по завершении плодоношения.
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