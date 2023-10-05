Спейси экстренно госпитализирован в Ташкенте с подозрением на инфаркт

Издание The Sun информирует, что Кевина Спейси забрали в больницу из-за угрозы сердечного приступа, после чего у него онемела рука на кинофестивале, проходящем в Ташкенте.

Онемение верхней конечности у Спейси продолжалось в течение нескольких секунд.

В одной из больниц Узбекистана медики обследовали знаменитость, проведя ему МРТ-сканирование, но диагноз, к счастью, не подтвердился.

15-й Ташкентский международный фестиваль кино проходил в период с 29 сентября по 3 октября текущего года.