Японское органическое удобрение бокаши может соперничать по эффективности с навозом

Бокаши великолепно восстанавливает плодородие грунта после сезона плодоношения. Он становится мягким, рыхлым, насыщенным питательными элементами.

Одним из основных компонентов бокаши являются пшеничные отруби. Но не простые, а обработанные ЭМ-препаратами.

При попадании в грунт полезные вещества начинают размножаться, тем самым поглощая болезнетворную микрофлору. Бокаши хорошо применять перед посадкой культур весной и после сбора урожая картошки, перца и огурцов.