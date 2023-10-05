Я на тебе никогда не женюсь: почему русские мужчины не жалуют китаянок как романтических партнерш

Китаянки не считают зазорным расспрашивать о работе и уровне дохода парня чуть ли не на первом свидании. Такая меркантильность отталкивает русских мужчин, но для китайской культуры это норма.

Инфантильное поведение китайских женщин тоже кажется неприемлемой для русских мужей. В китайской же культуре это женский способ спровоцировать мужчину заботиться о даме.

Китаянки очень скромны и консервативны в том, что касается одежды. Большинство даже не носит открытые платья, не говоря уже о купальниках, но при этом не все дамы делают эпиляцию, что тоже не нравится русским мужчинам.