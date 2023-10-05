Российский крестьянин уснул на целых 20 лет, проспав революцию и очнувшись в новом мире

Алтайский крестьянин Иван Качалкин получил широкую известность в научных кругах всего мира в 19-20 столетиях. Мужчина из-за переживаний уснул при царе и проснулся в молодом советском государстве.

Как уточняет автор канала "Культурология" на платформе Дзен, у мужчины был летаргический сон. Сначала Иван Кузьмич подавал признаки жизни. Его сердце хотя и редко, но билось и можно было уловить дыхание. Крестьянину повезло оказаться в поле зрения именитых медиков.

Ценного для науки пациента перевели под постоянный врачебный контроль, - отмечает автор.

Но то, что мужчина увидел после пробуждения, потрясло его еще больше. Когда Ивана Качалкина уснул, знакомые рассказывали докторам, что мужчина был очень впечатлительным человеком с монархистскими взглядами.

Крестьянин не принял потрясения, свалившихся на Россию конца XIX столетия. В частности, в 1881-м он очень расстроился из-за убийства государя Александра II, в 1894-м - из-за болезни и смерти Александра III.

38-летний алтайский крестьянин Иван Качалкин в итоге поддался глубокой депрессии, после вообще уснул глубоким сном.

Сон, идентифицированный позже как летаргический, длился почти 22 года.

Качалкина перевезли из небольшой деревни в город, потом в московскую клинику. Возле сложного пациента установили персональный пост, там круглосуточно дежурили медсестры. Питание он получал через желудочный зонд и неосознанно справлял естественные нужды.



Медики знали, что тяжелая стадия летаргии может продолжаться годами. Так и случилось. Все это время Качалкин считался уникальным пациентом.

А когда неожиданно в 1918-м проснулся - прославился и за пределами страны. Чтобы посмотреть на это чудо, в Россию приезжали ученые Великобритании, Германии, Австро-Венгрии, Голландии.

Качалкин, встав с постели, много говорил и здраво рассуждал. Он утверждал, что все годы летаргического сна все слышал и понимал, в какой ситуации оказался. Но при этом испытывал трудности с дыханием, не мог произнести слова и ощущал сильную тяжесть в мышцах.

В доказательство Иван Кузьмич рассказал о наиболее значимых эпизодах, происходивших во время долгого сна.

Но новые реалии общества привели Качалкина в ужас. Российская империя исчезла, государь отрекся от короны и его считают преступником, а власть отныне принадлежит простым трудягам.

От таких новостей у крестьянина в сентябре 1918-го случился сердечный приступ. Хотя некое время Качалкин вставал с постели и даже ходил, каждое движение ему давалось с трудом. ЖКТ усваивал только минимум жидкой пищи и сил хватало на считанные минуты.

На тот момент Ивану Кузьмичу уже было 60 лет. По тем меркам это считалось уже глубокой старостью, и вскоре он скончался.