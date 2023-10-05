Лидер Землян Киселев стал обладателем Георгиевского креста ДНР

Награда Владимиру Киселеву была вручена при соблюдении всех традиций.

Сам Киселев скромничать не стал, отметив заслуги свои и своего коллектива перед родным государством.

Лидер группы "Земляне" заявил, что 45 лет композиции коллектива поет вся страна, выразив надежду, что он сделал для России и своего народа такие вещи, которые имеют важную роль.

Музыкант признался, что дорожит врученным ему "знаком качества".