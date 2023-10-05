Очистить чугунную сковородку от многолетнего нагара поможет средство на основе соды

Дно сковородки достаточно присыпать кальцинированной содой. После этого налейте сверху немного перекиси водорода, которая есть в любой домашней аптечки.

Смешав соду с перекисью, вы получите пастообразный состав. Его нужно распределить по сковороде, и прикрыть донышко увлажненной салфеткой.

Если слой нагара небольшой, достаточно будет подержать состав 30 минут. При необходимости можно увеличить время и повторно смочить салфетку перекисью, если она высохнет. После этого останется только счистить нагар.