Очистить чугунную сковородку от многолетнего нагара поможет средство на основе соды

11:45 2023-10-05
Очистить чугунную сковородку от многолетнего нагара поможет средство на основе соды

Сода и перекись спасут вашу старую, но любимую чугунную сковородку от нагара и копоти.

Дно сковородки достаточно присыпать кальцинированной содой. После этого налейте сверху немного перекиси водорода, которая есть в любой домашней аптечки.

Смешав соду с перекисью, вы получите пастообразный состав. Его нужно распределить по сковороде, и прикрыть донышко увлажненной салфеткой.

Если слой нагара небольшой, достаточно будет подержать состав 30 минут. При необходимости можно увеличить время и повторно смочить салфетку перекисью, если она высохнет. После этого останется только счистить нагар.

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