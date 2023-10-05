В Америке похоронят самую известную в стране мумию, которая ждала этой участи 128 лет

Каменщик Вилли долгие годы был достопримечательностью похоронного бюро Пенсильвании. Местные жители так к нему прикипели, что называли не мумией, а «нашим другом Вилли».

Но теперь с ним придется попрощаться: для каменщика уже названа дата похорон, сообщает Вокруг света.

Как уточняет издание, в свое время Вилли был рядовым алкоголиком. Он умер от почечной недостаточности в тюрьме 19 ноября 1895 года.

До случая с Вилли в Пенсильвании трупы до момента захоронения хранились на льду. Но гробовщик Теодор Ауман, занимавшийся подготовкой тела, несколько переборщил с новыми на тот момент методами артериального бальзамирования и совершенно случайно мумифицировал его.

За телом Вилли никто так и не обратился, и Ауман оставил его в похоронном бюро для рекламы. В итоге мумия пережила своего создателя.

Исследователи установили настоящее имя Вилли: как оказалось, его звали Джеймс Пенн. Именно оно и будет высечено на надгробии знаменитой мумии, которое будет установлено во время похорон 7 октября.