Андрей Ургант убежден, что проект Вечерний Ургант закрыли на всякий случай

Андрей Ургант обратил внимание, что в передаче его наследника Ивана Урганта была свобода, легкость, "много юмора, много намеков" и отсутствовали призывы критиковать российскую власть и армию.

Актер убежден, что "Вечерний Ургант" закрыли "на всякий случай". Ивану чиновники не дают нигде выступать тоже "на всякий случай".

Андрей Львович подчеркнул, что его сын никуда не уезжал и не хотел этого ни в прошлом, не намерен это делать и в будущем.

Отец шоумена нелестно высказался о личностях, которые "обливают грязью" Ивана, отметив, что они никто и зовут их никак.