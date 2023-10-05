Житель Сургута потребовал отмены концерта Дианы Арбениной

Житель Сургута написал заявление, требуя отменить концерт Дианы Арбениной. Как сообщает МК, артистка планировала в рамках тура по России выступить в ХМАО.

Концерт должен был пройти в конце октября в сургутском Ледовом дворце, однако в полицию накануне обратился патриотически настроенный гражданин. Он заявил, что мероприятие нельзя проводить, потому что Арбенина "выступает против СВО".

В начале года концерты Дианы Арбениной также были под угрозой срыва. На музыканта заявление написал Валерий Бородин, обличающий артистов и публичных персон в отсутствии патриотизма и поддержке Украины.

Среди прочих он требовал проверить на "экстремизм", "госизмену" и "финансирование ВСУ" народных артисток Лию Ахеджакову и Аллу Пугачеву.