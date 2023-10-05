Жук, названный в честь Гитлера, из-за неонацистов оказался в опасности

Редчайший вид жуков, обитающих в Словении, находится на грани исчезновения, сообщает АиФ. Речь идет о жужелицах Anophthalmus hitleri, которые названы так в честь Адольфа Гитлера.

Дело в том, что такие насекомые стали объектом культа для неонацистов, потому они собирают жуков для своих личных коллекций.

Ученые обеспокоены: по их мнению, это может вызвать полное исчезновение вида.

Жужелицы населяют пещеры долины реки Савиня. В 1933-м их нашел энтомолог-любитель Оскар Шейбель. Будучи поклонником лидера Третьего рейха, австрийский инженер назвал насекомое его именем.

Ученые не первый год ведут дискуссию о переименовании жуков. Если одни считают, что такая мера позволит сбить интерес к ним неонацистов, то другие уверены, что это внесет хаос в изучение биоразнообразия.

Точка в данном вопросе пока так и не поставлена.