Брат покойного Моисеева Толкач уличил директора артиста Гороха в обмане на фоне открытия памятника артисту

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач уличил директора исполнителя Сергея Гороха во лжи в рамках темы открытия памятника покойному.

По заверению Толкача, он просил Гороха дать ему 2 недели на оформление визы и медицинской страховки, а тот пригласил родственника покойного за день до открытия монумента.

Живущий в Канаде Маркс заверил, что даже при огромном желании за день все документы на выезд бы не собрал.

Брат Моисеева не стал скрывать памятник ему понравился. Он видел его только по ТВ.