На Орбакайте подали в суд из-за ее отмененного концерта на Сахалине

13:33 2023-10-05
На Орбакайте подали в суд из-за ее отмененного концерта на Сахалине

Причиной обращения в суд на Кристину Орбакайте стало ее несостоявшееся выступление в Южно-Сахалинске. Продюсер Николай Жданов пытается взыкать с нее 321 000 российских рублей.

Телеграм-канал Shot сообщает, что Кристина Орбакайте должна была дать концерт в Южно-Сахалинске 17 ноября прошлого года. Гонорар артистки за выступление - 898 000 российских рублей.

Продюсер Николай Жданов был организатором этого мероприятия, с этой целью он арендовал "Чехов-центр", а также перевел на счет звезды сцены аванс в размере 321 000 рублей, занявшись реализацией билетов.

В начале ноября стало ясно, что концерт не состоится. Большинство зрителей сдало билеты из-за информации об отъезде исполнительницы за рубеж.

Жданов обвиняет Орбакайте в срыве выступления и требует вернуть аванс, но знаменитость отказывается это делать.

Предприниматель обратился со своей проблемой в Арбитражный суд российской столице, но и там ему в возврате средств было отказано.

Представители дочери Аллы Пугачевой утверждают, что концерт не состоялся по вине бизнесмена, а потому деньги возвращать не обязаны.

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