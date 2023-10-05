Экс-пациентки Хайдарова устроили в шоу "Малахов" скандал

Одна из пациенток Тимура Хайдарова Людмила Геращенко заявила, что обратилась в клинику пластической хирургии в 2021 году.

Женщина не стала скрывать, что результат операции ее шокировал. Она не постеснялась показать собственную грудь всем присутствующим в студии шоу "Малахов".

На защиту мужа кинулась Светлана Сильваши, напомнив, что Людмиле была выплачена солидная компенсация, и она подписала документ, из которого следует, что претензий к врачу и клинике у нее нет.

Другие девушки, оперировавшиеся у Хайдарова, которые довольны результатами его работы, в стороне не остались, включившись в общую дискуссию.