Экс-пациентки Хайдарова устроили в шоу "Малахов" скандал

13:51 2023-10-05
Экс-пациентки Хайдарова устроили в шоу "Малахов" скандал

Очередной выпуск телепроеткта "Малахов" был посвящен конфликту, вспыхнувшему между пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым и пациентами, недовольными его работой. Девушки прибыли на передачу, чтобы высказать свои претензии прямо в глаза медику.

Одна из пациенток Тимура Хайдарова Людмила Геращенко заявила, что обратилась в клинику пластической хирургии в 2021 году.

Женщина не стала скрывать, что результат операции ее шокировал. Она не постеснялась показать собственную грудь всем присутствующим в студии шоу "Малахов".

На защиту мужа кинулась Светлана Сильваши, напомнив, что Людмиле была выплачена солидная компенсация, и она подписала документ, из которого следует, что претензий к врачу и клинике у нее нет.

Другие девушки, оперировавшиеся у Хайдарова, которые довольны результатами его работы, в стороне не остались, включившись в общую дискуссию.

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