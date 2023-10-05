В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6

Сейсмологи объявили об угрозе возникновения цунами. Местные телеканалы прервали эфир. Ведется трансляция с места событий. Ожидается цунами высотой волны в 1 метр.

Землетрясение в Японии магнитудой 6,6 может стать причиной возникновения цунами, сообщает МИА «Россия сегодня» со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

Подземные толчки были зафиксированы южнее архипелага Идзу вблизи острова Торисима. Время фиксации около 5 часов утра по московскому времени (11:00 по местному). Глубина залегания очага – 10 километров.

По расчетам специалистов в такой ситуации может возникнуть цунами с высотой волны 1 метр. Несмотря на это, предупреждают метеорологи, волна может с легкостью сбить человека с ног.