Единственный сын актера Адриано Челентано в знаменитой семье оказался лишним

14:05 2023-10-05
Единственный сын актера Адриано Челентано в знаменитой семье оказался лишним

Его талант проявился очень рано. Но, когда из-за болезни у Челентано-младшего пропал голос, родители сочли это капризом и не поддержали сына.

У легендарной итальянской пары Адриано Челентано и Клаудии Мори трое детей: сын и две дочери. Старшая Розита была папиной любимицей, актер снимал ее в своих фильмах. А младшая Розалинда слыла настоящей хулиганкой, в определенный момент это сделало девушку изгоем в семье и в обществе.

Между двумя дочками родился единственный сын Джакомо. Глядя на его первые успехи, никто даже не подозревал, сколько испытаний ждет парня в жизни, - отмечает автор канала "Культурология" на платформе Дзен.

Джакомо Челентано родился в 1966-м году. Он пошел по стопам родителей, стал музыкантом. И уже в начале 1990-х Челентано-младший стал собирать небольшие залы. Потом выпустил дебютную пластинку под пластинку Dentro il Bosco.

Но затем появилась странная и страшная напасть. Постоянный кашель, тяжелая отдышка - все это привело исполнителя в клинику. В результате обследования у молодого человека выявили проблемы с легкими.

Карьера в итоге была поставлена на паузу, поклонники исчезли. Мало того - звездные родители сочли недуг сына банальной депрессией, чуть ли не детским капризом. Наследник Челентано вспоминал, что именно родительское непонимание и равнодушие в тот период было самым страшным для него.

Но, несмотря на болезнь, Челентано-младший продолжил сочинять песни. Стал посещать храм, учить молитвы. Изменился и его репертуар, певец стал часто исполнять религиозные композиции. И все получилось!

К нему вернулись голос и популярность. Джакомо Челентано выпустил 3 музыкальных альбома, написал много шикарных песен другим исполнителям и перепел старые хиты своего отца. В его активе еще и пять написанных книг.

В отношениях с родителем постепенно пропали холод и отдаленность. Адриано со временем сам понял все промахи и попросил прощения у сына.

Джакомо простил. Сам он утверждает, что на родителей зла и не держал. Сегодня он востребован как музыкант, счастлив и в личной жизни, вместе с женой Кати воспитывает сына Самуэля.

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