Японкам в борьбе за свою красоту приходится брить лицо и уши

14:22 2023-10-05
Японкам в борьбе за свою красоту приходится брить лицо и уши

Для этого в магазинах продаются специальные приборы, а в городах открывают женские салоны по оказанию данных услуг.

Мало кто знает, но, как сообщает автор канала "Япония глазами одного гайджина" на платформе Дзен, японки вынуждены брить лицо. 

Делать это они начинают с подросткового возраста, при этом, сбривая черный пушок, доводят личики до фарфорового сияния. В магазинах для этого продаются станки для бритья. Среди них есть и те, которые помогают избавиться от волос в районе вокруг глаз - оказывается, волосы у японок растут и там.

Побрить девушек и женщин в Японии могут и в специальных салонах, которые есть повсюду. А вот эпиляцию на руках и ногах японки не делают - по всей вероятности, это там не считается проблемой.

 

А может, просто все силы уходят на борьбу с растительностью на лице. Как утверждает автор, японские волосы отличает упорство к разрастанию, они имеют удивительную толщину и черноту.

Волосы у японок растут даже в ушах и носу, так что спектр приложения сил для решения такой проблемы немаленький. 

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