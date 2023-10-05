Японкам в борьбе за свою красоту приходится брить лицо и уши

Мало кто знает, но, как сообщает автор канала "Япония глазами одного гайджина" на платформе Дзен, японки вынуждены брить лицо.

Делать это они начинают с подросткового возраста, при этом, сбривая черный пушок, доводят личики до фарфорового сияния. В магазинах для этого продаются станки для бритья. Среди них есть и те, которые помогают избавиться от волос в районе вокруг глаз - оказывается, волосы у японок растут и там.

Побрить девушек и женщин в Японии могут и в специальных салонах, которые есть повсюду. А вот эпиляцию на руках и ногах японки не делают - по всей вероятности, это там не считается проблемой.

А может, просто все силы уходят на борьбу с растительностью на лице. Как утверждает автор, японские волосы отличает упорство к разрастанию, они имеют удивительную толщину и черноту.

Волосы у японок растут даже в ушах и носу, так что спектр приложения сил для решения такой проблемы немаленький.