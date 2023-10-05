В России выставили на аукцион неизвестную рукопись песни Владимира Высоцкого

Рукописный вариант песни «В холода» известного музыканта и актера выставлен на торги, сообщает Рамблер со ссылкой на аукционный дом «Литфонд».

Стартовая цена лота - 140 тысяч российских рублей.

На сайте аукционного дома сообщается, что неизвестный до этого первоначальный вариант текста композиции представляет коллекционную ценность, сравнить которую можно с ценностью музейного уровня.

Рукопись, как известно, относится к 1960-м годам.

Скорее всего, окончательная стоимость лота будет выше заявленной. К примеру, выставленная на аукцион в 2020-м году черновая рукопись песни Высоцкого «Палач» была продана за 700 тысяч рублей.

Аукцион состоится 5-го октября в 19:00.