Умер 41-летний московский рэпер Джино

Исполнитель скончался на фоне последствий коронавируса. Незадолго до смерти он был госпитализирован в больницу с признаками простуды. Островскому был 41 год. По неофициальным данным, у него остановилось сердце.

Джино был известен в московской рэп-тусовке как андеграунд-исполнитель (преданный старому стилю рэпа) и участник проекта "1000 слов".

В 2019-м Джино выпустил песню «Под дождем» вместе с Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иноагентом). На YouTube видеоклип собрал 2,5 млн просмотров. В последние годы занимался сольным творчеством и строил смелые планы на будущее.